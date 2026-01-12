Casus yazılım ve şiddet iddiaları: Gözler Sarıgül davasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Casus yazılım ve şiddet iddiaları: Gözler Sarıgül davasında

Casus yazılım ve şiddet iddiaları: Gözler Sarıgül davasında
12.01.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Magazin Bahane programında dile getirilen iddialar kamuoyunda tartışma yarattı. Hakan Solaker, Revna Sarıgül'e yakın kaynaklardan edindiği bilgileri paylaşırken, aldatma ve psikolojik şiddet iddialarının hukuki sürece taşındığını vurguladı. Yayında, tüm beyanların iddia niteliğinde olduğu ve kararın yargı tarafından verileceği belirtilerek sağduyu çağrısı yapıldı.

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Solaker ile Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı Magazin Bahane programında dile getirilen iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yayında paylaşılan beyanların kişisel anlatımlara ve yakın çevre kaynaklarına dayandığı vurgulanırken, tüm iddiaların hukuki süreç kapsamında yargı mercilerinin değerlendirmesinde olduğu özellikle belirtildi. Kamuoyundan, süreç tamamlanana kadar sağduyulu ve sorumlu bir yaklaşım sergilenmesi istendi.

BELGELİ ALDATMA İDDİALARI VE BOŞANMA SÜRECİ

Programda Hakan Solaker, Revna Sarıgül'e çok yakın kaynaklardan edindiğini belirttiği bilgileri paylaştı. İddialara göre, 6 yıllık evliliğin boşanma aşamasına geldiği, aldatmaya ilişkin belgelerin dava dosyasına sunulduğu ve bu süreçte casus yazılım kullanıldığı öne sürüldü. Solaker, bu iddiaların "belgeli" olarak kendisine aktarıldığını ifade ederken, evliliğin başlangıçta severek ve uyumlu şekilde kurulduğunu da dile getirdi.

Yayında ayrıca, Revna Sarıgül'ün gastronomi alanında uzman bir isim olduğu, meslek hayatını evlilik sonrasında da sürdürdüğü ve çalışma hayatından kopmadığı vurgulandı. Boşanma sürecinin kısa sürede sonuçlanmasının zor olduğu, davanın uzun ve yıpratıcı bir hukuki sürece evrilebileceği değerlendirmesi yapıldı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri ise şiddet iddiaları oldu. Solaker, yakın bir kaynağa "psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddet olup olmadığı" sorusunu yönelttiğini, ancak bu soruya net bir "hayır" yanıtı alamadığını söyledi. "Hayır diyemiyorum" şeklinde aktarılan cevap, tartışmaları beraberinde getirdi.

Yayında, psikolojik şiddetin de en az fiziksel şiddet kadar yıpratıcı olabileceği vurgulanırken, iddiaların tamamının dava sürecinde netlik kazanacağı ifade edildi. Sunucular, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda hukukun çok hassas kriterler üzerinden karar verdiğine dikkat çekti.

"HUKUK NE DERSE O OLACAK" VURGUSU

Program boyunca yapılan değerlendirmelerde, iddiaların kesinlik taşımadığı ve yargı kararı olmadan herhangi bir hükme varılamayacağı sık sık vurgulandı. Solaker, aktardığı bilgilerin birinci derece kaynaklara dayandığını belirtirken, sürecin hem taraflar hem de kamuoyu açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yayının sonunda, tüm iddiaların yargı mercilerinin değerlendirmesine sunulduğu, hukukun vereceği kararın esas alınacağı ve kamuoyunun süreç tamamlanana kadar sağduyulu davranmasının büyük önem taşıdığı mesajı yinelendi.

Gökay Kalaycıoğlu, Mustafa Sarıgül, Hakan Solaker, YouTube, Yazılım, Yargı, Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Casus yazılım ve şiddet iddiaları: Gözler Sarıgül davasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:07:14. #7.11#
SON DAKİKA: Casus yazılım ve şiddet iddiaları: Gözler Sarıgül davasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.