Çat Barajı Buzla Kaplandı

Erzurum'daki Çat Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, Çat ile Palandöken ilçeleri arasında yer alan barajın yüzeyi de buzla kaplandı.

Şehrin içme suyunun büyük kısmını karşılayan Çat Barajı, dronla görüntülendi.