Çatak'ta vahşi çöp depolama sona eriyor - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde çöpler Gevaş ilçesindeki Çöp Taransfer İstasyonu'na taşınacak.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yaptığı açıklamada, vahşi çöp depolama işlemine son verdiklerini söyledi.

Daha önce çöplerin döküldüğü alanın temizlendiğini anlatan Şeylan, şunları kaydetti:

"Çevre temizliği açısından vahşi depolamaya son vermemiz çok büyük önem taşıyordu. Bizler de 'sıfır atık' yaklaşımına istinaden ilçemizde toplanan çöpleri Çöp Transfer İstasyonu'na taşıma kararı aldık. Orada bulunan ileri teknoloji sayesinde çöplerimiz ekonomik faydaya dönüşecek. Çevremizin sağlığı korunacak, ekolojik dengenin devamlılığı sağlanacak. Çatak çok daha temiz ve sağlıklı bir çevreye bürünecek.."