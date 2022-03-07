Türkiye'den gönderilen insani yardım malzemeleri Ukrayna'da - Son Dakika
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Türkiye'den gönderilen insani yardım malzemeleri Ukrayna'da

07.03.2022 11:17
Türkiye'den gönderilen insani yardım malzemeleri Ukrayna'da

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'den gönderilen 5 tır insani yardım malzemesinin Ukrayna sınırında yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'den gönderilen 5 tır insani yardım malzemesinin Ukrayna sınırında yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

Çataklı, yaptığı yazılı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 11 kişilik insani yardım ekibinin, göç hareketliliğinin başlamasıyla ihtiyaçları belirlemek ve Türkiye'den gönderilen yardımların eş güdümünü sağlamak üzere Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Siret noktasına gönderildiğini belirtti.

İnsani yardım malzemesi taşıyan 5 tırın, 26-27 Şubat'ta Türkiye'den yola çıkarak, 1-2 Mart'ta Ukrayna sınırına ulaştığını ve yardımların burada ilgililere teslim edildiğini vurgulayan Çataklı, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan insani yardım malzemesi taşıyan 5 tırın da 5 Mart'ta Türkiye'den yola çıktığını aktardı.

Özel sektör, STK ve belediyelerin katılımıyla, 10 tırlık insani yardımın daha AFAD eş güdümünde bu hafta bölgeye sevkinin planlandığını ifade eden Çataklı, yardımlara devam edileceğini bildirdi.

İsmail Çataklı, Göç İdaresi Başkanlığında 24 saat esasına göre Kriz Koordinasyon Merkezinin bölgede aktif hale getirildiğini, Sağlık Bakanlığı tarafından acil müdahale ünitesi kurmak için gönderilen 10 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibinin Romanya sınırında çalışmalarını sürdürdüğünü, Romanya sınırında 2 mobil mutfak kurulduğunu ve günlük 10 bin kişiye sıcak yemek sağlandığını anlattı.

20 bin 550 Ukrayna vatandaşı Türkiye'de

Göçnet altyapısı ve bilgisayarda parmak izi alma ekipmanlarıyla donanmış 2 hizmet tırı ve ilave personelin Edirne'ye, bir hizmet tırının da Kırklareli'ne sevk edildiğini bildiren Çataklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Görevlendirilen personel tarafından sınır kapılarında geçişlerde kolaylık ve işlemlerin hızlı sonuçlanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda 24 Şubat'tan bu yana tüm hudut kapılarımızdan 20 bin 550 Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye giriş yapmıştır.

Ülkemiz ile Ukrayna arasında geçerli vize muafiyeti anlaşması kapsamında Ukrayna vatandaşları ülkemize pasaport veya kimlikle giriş yapabilmekte ve 90 güne kadar vize muafiyetiyle yasal olarak ülkemizde kalabilmektedir.

Çatışma dönemi öncesinde ülkemize yasal olarak giriş yapmış ancak çıkış yapamayan Ukrayna vatandaşlarına yönelik olarak ise ikamet izni başvurularında gerekli kolaylığın sağlanmasına yönelik valiliklere talimat verilmiştir."

Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşları arasında 551 Kırım Tatarı ve Ahıska Türk'ünün de bulunduğu belirten Çataklı, bu kişilerin Edirne ve Kırklareli'nde yurtlara yerleştirildiğini, ihtiyaçlarının AFAD tarafından karşılandığını kaydetti.

İsmail Çataklı, Ukrayna'dan ayrılan bin 711 Azerbaycan, 447 Türkmenistan ve 62 Gürcistan vatandaşının da transit geçmek üzere Türkiye'ye geldiğini aktardı.

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İsmail Çataklı, Ukrayna, Mart, AFAD, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den gönderilen insani yardım malzemeleri Ukrayna'da - Son Dakika


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