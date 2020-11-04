'Çatal burun' cinsi av köpeklerini narkotik köpeği olarak yetiştirmeye talip - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesine özgü Çatalburun cinsi av köpekleri yetiştiren Durmuş Öztürk, imkan verilmesi halinde dünyanın en önemli av ve narkotik köpeklerini yetiştirebileceğini söyledi.

Cinköyü Mahallesi'nde ilçeyle özdeşleşen Çatalburun köpeği yetiştiren Durmuş Öztürk, oturduğu müstakil evinin bahçesinde yüze yakın köpek yetiştiriyor. Öztürk, köpeklerine kendi öz evladı gibi şefkat gösteriyor. Köpeklerin günlük bakımını torunu ile yaparak, onların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Öztürk, yetkililerden de destek istedi. Çatalburun köpeği yetiştirme macerasına 16 yıl önce başladığını anlatan Öztürk, "Bana imkan verseler dünya köpeklerine meydan okuyan en hassas köpekler Tarsus'ta yetişecek" dedi.

1800 YILLIK GEÇMİŞİ VARİmkan verilmesi halinde dünya ırkı köpeklerine Çatalburun ile meydan okuyacağını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu: "Bugüne kadar sayı olarak 250 ile 300 arası yetiştirdim. 100'e yakınını yetiştirip, belediyeye verdim. Çevremizde isteyen vardı, onlara da verdik. Çatalburun entegre bir cinstir. Bunun ırkı Tarsus'a ait. Köpeklerin 1800 yıllık geçmişi var. Benim aklıma Kuran'da ismi geçen Tarsus'a ait olan 'Kıtmir' geldi. Biz, bu arada yurt dışından birçok köpek getirdik. Almanların dört çeşit köpeğini besledim. ABD'nin ve Kanada'nın birçok cins köpeğini de besledik. Bir seçim yaptım. Seçim yaparken de dört dişi, dört erkek hayvanım vardı. Sonra çevreye haber verdim. Yabancı köpekleri Çatalburun ırkı ile değiştirdim. 15 yıldır bu işi yapıyorum, bana imkan verilseydi, bu hayvanların sayısı şu an bin adet olurdu. ve benim ülkemde yabancı köpeklerin hepsine meydan okuyacak şekilde arama-kurtarma, narkotik, bomba, ev bekçiliği şeklinde kullanılacak ve dünyaya tanıtacak köpeklerim olurdu. Bu kadar iddialıyım."'HEDİYE EDİP DE GÖREVDE OLAN KÖPEKLERİM VAR'Hediye verdiği köpeklerin bazılarının görevde olduğunu belirten Öztürk, "Benim verdiğim köpeklerden görevde olanlar var. Çok gururlandım. Köpekleri doyurmak çok zor. Mama fiyatları çok pahalı, çöpleri karıştırıyorum. Bunların karnı doydu mu, çok mutlu oluyorum. Mersin Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden ekip geldi. Kan alıp, DNA'ya baktılar, devletimizin haberdar olması bizi mutlu etti. Aynı anne ve babayı eşleştirip, hemen hemen onda on ırk alıyoruz. Bana imkan verilsin, öleceğim güne kadar bunlar için çalışırım" diye konuştu.'AYRI BİR IRK OLDUĞU TESCİLLENDİ'

Öte yandan Çatalburun av köpekleri için gerçekleştirilen ırk çalışması sonuçlandı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Zeliha Tuğçe Şahin tarafından hazırlanan ve 2 yıl süren tez çalışması sonucunda, Çatalburunların farklı bir ırk olduğu ortaya çıktı. Tez sonucunun önümüzdeki günlerde uluslararası dergide yayınlanmasıyla Çatalburun, tüm dünya tarafından farklı bir ırk olarak tanınacak.