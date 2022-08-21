Casinoya çevrilen villaya kumar baskını - Son Dakika
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Casinoya çevrilen villaya kumar baskını

21.08.2022 13:44
Casinoya çevrilen villaya kumar baskını

Çatalca'da bir villada kumar oynatıldığı ihbarı olan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri villaya 'Teksas Pokeri' baskını yaptı.

Çatalca'da bir villada kumar oynatıldığı ihbarı olan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri villaya 'Teksas Pokeri' baskını yaptı. Baskında bir rulet makinesi ve 683 pul ele geçirilirken, mekan sahibi ve oyun oynayan 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kumar masası ekiplerince düzenli olarak yapılan saha çalışmalarında Çatalca bölgesinde kumar oynatıldığı ihbarı alındı. Bu ihbar üzerine ekipler Kaleiçi Mahallesi Kavaklar Sokak'ta bulunan villaya önceki gün gece saatlerinde bir baskın düzenledi. Casino olarak dizayn edildiği görülen villada 'Teksas Pokeri' ve &Rulet' oynatıldığı belirlendi. Baskında mekan sahibiyle birlikte villada oyun oynayan 6 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şahıslara 11 bin lira ceza kesilirken, villada 1 rulet makinası, 1 kırmızı renkli Çuha ve 682 pul ele geçirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Teksas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Casinoya çevrilen villaya kumar baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Casinoya çevrilen villaya kumar baskını - Son Dakika
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