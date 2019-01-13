Çatı Katındaki Daire Alevlere Teslim Oldu

Çatı katındaki daire alevlere teslim oldu Ankara'da dubleks dairede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ettiANKARA - Ankara Etimesgut'ta Süvari Mahallesi'nde bulunan bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Çatı katındaki daire alevlere teslim oldu

Ankara'da dubleks dairede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti



ANKARA - Ankara Etimesgut'ta Süvari Mahallesi'nde bulunan bir binanın en üst katında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Ankara'nın Etimegut ilçesi Süvari Mahallesi'nde bir binanın en üst katında çıktı. Yangının doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edildi. Binada bulunan vatandaşlar dışarıya çıkarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Kimi vatandaşalar da o anları saniye saniye cep telefonları ile kaydetti. Edinilen bilgilere göre; yangın çıkan dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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