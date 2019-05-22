Çatı Tamiratında Soğuk Hava Deposu Yandı
11 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde çatı tamiratı yapılırken soğuk hava deposunda yangın çıktı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:38 Kaynak: İHA
'nın İznik
ilçesinde çatı tamiratı yapılırken soğuk hava deposunda yangın çıktı.
Yangın, Elbeyli
köyü Hespekli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yiğit'e ait soğuk hava deposunda çatı tamiratı sırasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında boş olan iki deponun hasar gördüğü belirtildi. Jandarma
yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
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