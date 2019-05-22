Son Dakika Haberleri: Çatı Tamiratında Soğuk Hava Deposu Yandı

Çatı Tamiratında Soğuk Hava Deposu Yandı

11 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde çatı tamiratı yapılırken soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Çatı Tamiratında Soğuk Hava Deposu Yandı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde çatı tamiratı yapılırken soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Yangın, Elbeyli köyü Hespekli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yiğit'e ait soğuk hava deposunda çatı tamiratı sırasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangında boş olan iki deponun hasar gördüğü belirtildi. Jandarma yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:38 Kaynak: İHA
Elbeyli, İznik, Bursa, 3. Sayfa
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