Son Dakika Haberleri: Çatıda Montaj Sırasında Çökme: 2 İşçi Yaralı

Çatıda Montaj Sırasında Çökme: 2 İşçi Yaralı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaat halindeki tek katlı binanın çatısında yapılan montaj sırasında çökme meydana geldi.

Çatıda Montaj Sırasında Çökme: 2 İşçi Yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaat halindeki tek katlı binanın çatısında yapılan montaj sırasında çökme meydana geldi. Demir bloklar arasında sıkışarak yaralanan 2 işçiyi, çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Çetkin'e ait 2 katlı evin bitişiğine tek katlı ek bina için çalışma başlatıldı. Ek binanın çatısında montaj yapılırken, demir blokların devrilmesi sonucu çökme oldu. Çatı üzerinde montaj işlemi yapan inşaat işçileri İzzet Sun (55) ve Ali Doğru (40), metal yığınının altında kaldı. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar, müdahale etti. Demir bloklar arasında sıkışan işçiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, demir blok arasına sıkışan inşaat işçisi Sun'un ayağında kırık meydana geldiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:25 Kaynak: DHA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
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