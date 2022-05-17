ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI - Son Dakika
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ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI

17.05.2022 15:31

ATAŞEHİR'de hurdalık alanda çıkan yangın sırasında hemen yan tarafta bulunan 3 katlı binanın çatısında oturarak söndürme çalışmalarını izleyen 2 kişi dikkat çekti.

ATAŞEHİR'de hurdalık alanda çıkan yangın sırasında hemen yan tarafta bulunan 3 katlı binanın çatısında oturarak söndürme çalışmalarını izleyen 2 kişi dikkat çekti.

Yangın saat 13.30 sıralarında Yenisahra Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan hurdalık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Alevler kısa sürede büyüyerek hurdalık alanın tamamını sardı. Alevler bitişikteki binaları da tehdit etti. Alevler yükselirken hemen yan taraftaki 3 katlı binanın çatısının kenarında oturan 2 kişi merakla söndürme çalışmalarını seyretti. Dumanlar arasında göz gözü görmezken 2 kişinin drone kamerasına yansıyan görüntüsü dikkat çekti. Yangına bitişikteki gecekondudaki bir kişi de hortum ile su sıkarak müdahale etmeye çalıştı. Alevler ve yoğun duman çevredeki ilçelerde de görüldü. Yangın sırasında zaman zaman yaşanan patlamalar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yaklaşık 1 saat süren yangında ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi. Görgü tanığı Ahmet Yıldız, "Alevler bir anda büyüdü. Patlamalarda yaşanıyordu. Hurda eşyalar yanıyor "diye konuştu.

ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI
ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI
ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI
ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI
ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI
ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI
ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI
ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI
ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI
ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI
ÇATIDA TEHLİKELİ YANGIN MERAKI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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