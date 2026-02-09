Çatıdan düşen kar kütlesinden saniyeler ile kurtuldu

KARS'ta 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, yolda yürüyen çocuğun hemen yanına düştü. Çocuğun saniyeler ile kurtulduğu o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte sıcaklığın artması ile bina çatılarında biriken karlar da erimeye başladı. Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, o sırada kaldırımda yürüyen bir çocuğun hemen yanına büyük bir gürültüyle düştü. Kar yığınının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan çocuk büyük korku yaşarken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.