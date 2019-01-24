Çatıdan Düşen Yaşlı Adam Hastanelik Oldu
2 saat önce
Samsun'da çatıdan iç kısma düşen yaşlı adam hastanelik oldu.
Samsun
'da çatıdan iç kısma düşen yaşlı adam hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kılıçdede Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında güvercinler için yapılan alanda güvencin kaçmasın diye pencereyi kapatmak istediği öğrenilen Metin K.(73), yaklaşık 4 metrelik mesafeden çatının içine düşerek yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Metin K. tedavi altına alındı. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:47 Kaynak: İHA
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