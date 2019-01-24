Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Yaşlı Adam Hastanelik Oldu

Çatıdan Düşen Yaşlı Adam Hastanelik Oldu

2 saat önce

Samsun'da çatıdan iç kısma düşen yaşlı adam hastanelik oldu.

Çatıdan Düşen Yaşlı Adam Hastanelik Oldu, System.String[]
Samsun'da çatıdan iç kısma düşen yaşlı adam hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında güvercinler için yapılan alanda güvencin kaçmasın diye pencereyi kapatmak istediği öğrenilen Metin K.(73), yaklaşık 4 metrelik mesafeden çatının içine düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Metin K. tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü

TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:53:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatıdan Düşen Yaşlı Adam Hastanelik Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]