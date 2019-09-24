Son Dakika Haberleri: Çatıdan düşen yavru atmacayı aile hekimi tedavi etti
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Çatıdan düşen yavru atmacayı aile hekimi tedavi etti

21 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin çatısından düşen yavru atmacayı tedavi eden Aile Hekimi Ahmet Velioğlu, iyileşen yavruyu yeniden doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

Çatıdan düşen yavru atmacayı aile hekimi tedavi etti, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin çatısından düşen yavru atmacayı tedavi eden Aile Hekimi Ahmet Velioğlu, iyileşen yavruyu yeniden doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar Şefliğine teslim etti.


Gaziantep'in İslahiye ilçesi Altınüzüm beldesinde bir binanın çatısındaki yuvadan düşen atmaca yavrusu yaralandı. Yavruyu bulan çocuklar, kuşu Altınüzüm Aile Hekimi Ahmet Velioğlu'na getirdi. Dr. Velioğlu, hayvanı besleyerek tedavisini yapmaya başladı. Yavruyla 3 ay boyunca ilgilenen Velioğlu, tüyleri bile çıkmayan hayvanı elleriyle besledi.


Dr. Ahmet Velioğlu, kendini toparlayan ve yaraları iyileşen yavruyu, İslahiye Milli Parklar Doğa Koruma Şefliğine teslim etti . Velioğlu, "Bundan üç ay önce tam mesai bitmek üzereydi, çocuklar kuş getirdi. Yuvadan düşmüş galiba. Baktım ki halk arasında 'kerkenez' olarak bilinen atmaca yavrusu. Ayağında yaralar vardı, hiçbir şey yemiyor ve halsizdi. İmkanlarım ölçüsünde tedavi ettim. Her gün tavuk ciğeri alarak besledim. Aslında doğaya salmak istedim ama kuyruğu olmadığı için tereddüt ettim. Sonra da Milli Parklar Şefliğini aradım. Doğaya salınmak üzere yetkililere teslim ettim" dedi.


Hayvanları çok sevmesi nedeniyle çevredeki vatandaşların yaralı hayvan görünce kendisine getirdiğini hatırlatan Velioğlu, bu tür durumlarda gönüllü olarak yardıma hazır olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlar benim iyi bir hayvansever olduğumu bilmeleri nedeniyle böyle yardıma muhtaç hayvanları bana getiriyorlar. Ben de mutlu oluyor. Aslında toplumuz da bu konuda duyarlı bir tavır sergilemeye başladı. Bu konuda mesafe kat etmeye başladı. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Altınüzüm, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
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