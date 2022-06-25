Çatışmaları kahkahalarla kaydedilmişti; yakalandılar - Son Dakika
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Çatışmaları kahkahalarla kaydedilmişti; yakalandılar

25.06.2022 13:42
Çatışmaları kahkahalarla kaydedilmişti; yakalandılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında kurusıkı tabancalarla birbirlerine ateş eden K.L. (22) ve M.K. (23), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında kurusıkı tabancalarla birbirlerine ateş eden K.L. (22) ve M.K. (23), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Çatışma anlarını kahkahalar eşliğinde kaydeden kişi, sosyal medyadan paylaşmıştı.

Olay, önceki gün İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında 2 kişi, kurusıkı tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada başka biri de kahkaha atarak, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden polis, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin K.L. ve M.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 'Genel güvenliği tehlikeye sokma' ve 'meskun mahalde tabancayla ateş etme' suçlarından adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kurusıkı tabancalara ise el koyuldu.


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Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatışmaları kahkahalarla kaydedilmişti; yakalandılar - Son Dakika

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