Cavaliers, Cedi Osman'ın "double double" yaptığı maçta Wizards'ı yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Cavaliers, Cedi Osman'ın 'double double' yaptığı maçta Wizards'ı yendi - Son Dakika Spor

Cavaliers, Cedi Osman'ın "double double" yaptığı maçta Wizards'ı yendi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman'ın "double double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı 113-108 mağlup etti.

Cavaliers, Cedi Osman'ın

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman'ın "double double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı 113-108 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı yenerek üst üste ikinci toplamda 15. galibiyetini aldı.

16 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan milli basketbolcu Cedi Osman ile 25 sayı atan Colin Sexton, Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynayan basketbolcular oldu.

Ev sahibi ekipte ise Bradley Beal'ın 26 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Sonuçlar

Orlando Magic- Dallas Mavericks: 106-122

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 108-113

New York Knicks- Indiana Pacers: 98-106

Toronto Raptors- Phoenix Suns: 118-101

Minnesota Timberwolves- Boston Celtics: 117-127

Oklahoma City Thunder- Denver Nuggets: 113-101

Utah Jazz- San Antonio Spurs: 104-113

Los Angeles Lakers- Memphis Grizzlies: 117-105

Portland Trail Blazers- New Orleans Pelicans: 115-128

Cleveland Cavaliers, Washington Wizards, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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