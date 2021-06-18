Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere bu kentte bulunan Borrell ile bir araya geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, " Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, göç ve vize serbestisi konuları başta olmak üzere, Türkiye-AB gündem maddelerini ele aldık." ifadesini kullandı.