Çavuşoğlu: "Gelin İslam Düşmanlığını, Hoşgörüsüzlüğü, Irkçılığı ve Terörizmi Kapsamlı Bir Şekilde...
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dış politikasını insani değerler üzerine kuran bir ülke ve İİT Zirve Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "Dış politikasını insani değerler üzerine kuran bir ülke ve İİT Zirve Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele alalım ve birlikte mücadele edelim."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:25 Kaynak: AA
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