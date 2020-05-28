Çay'da camiler ibadete hazır hale getirildi - Son Dakika

Çay Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak yarın yeniden cemaatle namaz kılınmasına başlanacak camilerde hazırlık yaptı.

İlçede, Kovid-19 mücadelede normalleşme sürecinde belediye ekiplerince kentteki bütün camilerde gerekli tedbirler alınıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "29 Mayıs'ta ilçemizdeki tedbirli bir şekilde camilerimizde yeniden cemaatle namaz kılınmaya başlanacak. Belediye ekipleri tarafından da ilçemizdeki bütün camilerimizde ilaçlama, ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarını yaparak hazır hale getirildi. Cuma namazı ve diğer vakit namazlarında cemaatle kılınacak namazlarımızda lütfen alınan tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uyalım." ifadesini kullandı.