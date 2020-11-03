Çay'da kurulan antika pazarına yoğun ilgi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kurulan antika pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye yanında bulunan çay bahçesinde kurulan antika pazarında, bakır tepsiler, kaplar, vazolar, gümüş mumluklar, gramofon Osmanlı dönemine ait kılıçlar, kağıt ve madeni paralar, duvar saatleri, süs eşyaları ile 2. dünya savaşından kalma el yazmaları gibi çok sayıda değerli eşya yapılan mezatla satışı yapıldı.

Antikacı Yaşar Hasçelik, " Eskişehir, Konya, Denizli, Isparta, Aydın ve Afyonkarahisar'da 5 yıldır mezatlar yapıyorum. Türkiye'deki bütün antika mezatlarına katılmaya çalışıyorum. Bugün de Çay ilçemizdeyiz. Amacımız eskiye dair ne varsa halkımızı ve antika severleri buluşturmaktır." ifadesini kullandı.