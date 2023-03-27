Çay kenarında cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin boğularak öldüğü tespit edildi - Son Dakika
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Çay kenarında cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin boğularak öldüğü tespit edildi

27.03.2023 22:07
Çay kenarında cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin boğularak öldüğü tespit edildi

Karabük Cumhuriyet Savcılığı, Filyos Çayı kenarında cesedi bulunan Karabük Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (18) ilk otopsi incelemesinde boğularak öldüğünün anlaşıldığını bildirdi.

Karabük Cumhuriyet Savcılığı, Filyos Çayı kenarında cesedi bulunan Karabük Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (18) ilk otopsi incelemesinde boğularak öldüğünün anlaşıldığını bildirdi.
Karabük Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, ölü bulunan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (18) adlı öğrenci ile ilgili ön raporda cinsel saldırı, herhangi bir kesici delici alet ve ateşli silah yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi. Açıklamada, "Karabük merkezinde 26.03.2023 tarih saat 12.00 sıralarında Filyos Çayı'nda bir ceset olduğuna ilişkin bilgi verilmesi üzerine gecikmeksizin olay yeri ekipleri ile yeterince kolluk görevlisi ve nöbetçi cumhuriyet savcısı ile olay yerine gidildiği, incelemeler sonrasında siyahi olduğu anlaşılan kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, ceset üzerinde kimlik ya da cep telefonu gibi herhangi bir eşya bulunmadığı, ancak yapılan araştırmalarda ölenin Gabon vatandaşı olup, üç aydır Karabük'te bulunduğu ve Karabük Üniversitesinde hazırlık sınıfı öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Yapılan otopsi sonucu ön raporda, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çayı'na girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Yapılan soruşturmada, ölenin bulunduğu yer ile birlikte bölgede kolluk görevlileri tarafından gerekli tanık ve kamera araştırmaları yapılmakla birlikte, üzerinde bulunan kıyafetler kriminal inceleme için daireye gönderilecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Savcılığı, Filyos Çayı, Karabük, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çay kenarında cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin boğularak öldüğü tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çay kenarında cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin boğularak öldüğü tespit edildi - Son Dakika
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