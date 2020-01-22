Çay ocağı işletmecisi Ayşe teyze azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çay ocağı işletmecisi Ayşe teyze azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Çay ocağı işletmecisi Ayşe teyze azmiyle örnek oluyor

6 saat önce

Sakarya'da yaşayan Ayşe Coşkuner (59), açtığı çay ocağından kazandığı parayla üç çocuğunu okutuyor.

Çay ocağı işletmecisi Ayşe teyze azmiyle örnek oluyor, System.String[]

Sakarya'da yaşayan Ayşe Coşkuner (59), açtığı çay ocağından kazandığı parayla üç çocuğunu okutuyor.

Eşi vefat eden Ayşe Çoşkuner, çocuklarını okutabilmek için 7 yıl önce KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle Adapazarı ilçesinde bir çay ocağı açarak çocuklarını okutmaya başladı.

Çay ocağı işleterek üç çocuğunun okul masraflarını karşılayan Coşkuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır 3 çocuğunu okuttuğunu söyledi.

Üniversite öğrencilerine ucuz çay verdiğini ifade eden Coşkuner, "Öğrencileri burada yedirip içiriyorum, benim çocuklarım okudukları için gurbette ve bende çocuklarımın hasretini bana gelen üniversiteli öğrencilerle gideriyorum. En büyük kızım Sakarya Üniversitesinde Uluslararası işletme okudu ve sonra yüksek lisans yapmak için İngiltere'ye gitti, orada yüksek lisansını yaparken evlendi ve orada kaldı. Ortanca oğlum da Konya Selçuk Üniversitesi'nde Hukuk okuyor ve en küçük çocuğum ise lisede okuyor. Ben burada çalışarak çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını gideriyorum." diye konuştu.

Adapazarı, Sakarya, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Memurların mesai saati değişiyor! Esnek çalışma modeli yolda
Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 20:49:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çay ocağı işletmecisi Ayşe teyze azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]