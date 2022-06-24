Çay Üreticilerine Mektup Yazan Mehmet Bekaroğlu: "Bu Kanun, Sizleri ya Göç Ettirecek Yahut Köle Haline Getirecektir"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP'nin Çay Kanun Teklifi'yle ilgili çay üreticilerine yazdığı mektupta "Bir siyasetçi, bir milletvekili olarak değil, bölgenin bir insanı, bir çay müstahsili, çaydan kazanılan para ile okumuş, çaya ve bölge insanına karşı kendini sorumlu hisseden bir yurttaş olarak sesleniyorum: Bu kanun, sizleri ya göç ettirecek yahut köle haline getirecektir. Buna karşı çıkın. Sonra pişman olacaksınız" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, çay üreticilerine bugün bir mektup yazdı. Mektupta, AKP'nin Çay Kanunu Teklifi'ni eleştiren Bekaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"AKP'nin TBMM'ye sunduğu çay kanunu teklifi büyük bir gizlilik içinde hazırlandı. Üniversiteye hazırlattık diyorlar ama bu doğru değil; bu kanun teklifi, Borsa Başkanı ile Rize Milletvekili Hayati Yazıcı tarafından hazırlanmıştır. TBMM'ye sunulana kadar da teklifi kimse görmemiştir. Şimdi de kanunun görüşmelerine 'cambaza bak cambaza' oyunu ile başlanıyor. Bazı Ziraat Odası başkanlarını da işe katarak sanki en önemli konu 'çay fiyatının kimin tarafından açıklanacağı' imiş gibi bir algı oluşturuyorlar. Bu şekilde çay üreticilerini özel sektöre ait 7-8 firmaya mecbur etme, Türkiye çay piyasasını uluslararası tekellere açma planlarını perdelemeye çalışıyorlar.
"ÜRETİCİ BU SÖZLEŞMEYE İMZA ATMAK ZORUNDADIR"
Bugüne kadar ÇAYKUR'un yaş çay alım fiyatını ya Bakan ya da Cumhurbaşkanı açıklıyordu. Özel sektör onu dinliyor muydu; hayır. Bakanı, Cumhurbaşkanını tanımayan, onların açıkladığı fiyata uymayan şirketler Ulusal Çay Konseyi'ni mi tanıyacak? Elbette hayır! Bu kanun teklifinde taban fiyat şöyle dursun, yaş çay alım fiyatının açıklanması diye bir konu yok, bu tamamen kandırmacadır. Bu teklif kanunlaşırsa çay alım-satım işi yaş çay üreticileri ile şirket sahipleri arasında yapılacak sözleşme ile belirlenecektir. Üretici bu sözleşmeye imza atmak zorundadır. Sözleşme yapmadığı taktirde iki yıl boyunca çay satmasına izin verilmeyecektir.
"BU KANUN TEKLİFİ, ÇAY ÜRETİCİLERİ İÇİN AĞIR ŞARTLAR DAYATIYOR"
Karadeniz insanını şirketlerin kölesi haline getiren, Sri Lanka'daki sömürü düzenini dayatan, Türkiye çay pazarını yabancı çay tekellerine peşkeş çeken AKP'nin çay kanunu teklifinin esas maddeleri şunlardır:
'Maliyet yüksek, o yüzden ihracat yapamıyoruz' iddiası büyük bir yalandır. Türkiye yılda 240 bin ton kuru çay üretmektedir. Tüketim ise giderek artarak 350 bin tona yaklaşmıştır. Çay ekim alanlarını artırmadıklarına göre hangi çayı ihraç edecekler? Amaçları çay ihracatı değil, ithalatıdır. Bu kanunla çay ithalatını teşvik ediyorlar. Yerli çayla yabancı çayı harmanlayıp satarak Türk çay tiryakisinin damak tadını değiştirecekler. Sonuçta 350 bin ton/yıllık Türkiye çay pazarı yabancı tekellere teslim edilecek. Bu kan un teklifinin özeti budur!
"BU KANUN, SİZLERİ YA GÖÇ ETTİRECEK YAHUT KÖLE HALİNE GETİRECEKTİR"
Kimse buna olmaz demesin. Türkiye tütün, şeker, ay çiçeği, pamuk vd. pazarı nasıl ithal ürünlere terk edildiyse çayda da aynı şey olacaktır. Adıyaman'daki tütün üretimi sözleşmeli tarım modeli ile sınırlandırıldıktan sonra tütün üreticileri nasıl Adıyaman'ı terk ettiyse, bu çay kanunu yürürlüğe girdiğinde de Rizeli, Trabzonlu, Artvinli, Giresunlu çay üreticileri bir süre sonra Karadeniz'i terk etmek zorunda kalacaktır. Bir siyasetçi, bir milletvekili olarak değil, bölgenin bir insanı, bir çay müstahsili, çaydan kazanılan para ile okumuş, çaya ve bölge insanına karşı kendini sorumlu hisseden bir yurttaş olarak sesleniyorum: Bu kanun, sizleri ya göç ettirecek yahut köle haline getirecektir. Buna karşı çıkın. Sonra pişman olacaksınız."
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