Çayelispor, 52 Orduspor'a Yenildi
Çayelispor, 52 Orduspor'a Yenildi

Çayelispor, 52 Orduspor\'a Yenildi
25.01.2026 15:18
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Çayelispor, 52 Orduspor'a 2-0 mağlup oldu. Goller Emre Gemici ve Zafer Erdem'den.

TFF 3. Lig 3. Grup 18. haftasında Çayelispor, sahasında karşılaştığı 52 Orduspor'a 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Sezer Yalçın, Burak Bakırtaş, Umut Ertemel

Çayelispor: Burak Diker, Oğuzhan Efe Yılmaz, Berkay Kumlu, Ömer Talha Nergiz, Serdar Yıldırım, Berat Onur Pınar (Edem Çakır dk. 59), Halit Emre Acun (Habil Özbakır dk. 78), Seçkin Batuhan Fırıncı (Mustafa Ethem Erboğa dk. 78), Doğukan Delimehmet (Nevres Demir dk. 45), Ali Osman Karnapoğlu, Taha Tunç (Melih Yıldız dk. 78)

52 Orduspor FK: Taha Tosun, Yiğit Ulaş, Mehmet Eksik, Ege Özkayımoğlu (Dahan Erdoğan dk. 80), Emre Gemici, Furkan Çetinkaya, Umut Can Kırılmaz, Hüseyin Karabey (Kerim Erdoğan dk.80), Zafer Göktuğ Erdem (Tolga Cevher dk. 80), Aykut Sarıdoğan (Mustafa Alişimşek dk. 68), Ökkeş Karaoğlu

Goller: Emre Gemici (dk. 32), Zafer Göktuğ Erdem (dk. 47) (52 Orduspor)

Sarı kartlar: Ali Osman Karnapoğlu (Çayelipsor), Aykur Sarıdoğan (52 Orduspor) - RİZE

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çayelispor, 52 Orduspor'a Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:26
