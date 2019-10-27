Son Dakika Haberleri: Çayıralan'da jandarma ve öğrencilerden çevre temizliği
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Çayıralan'da jandarma ve öğrencilerden çevre temizliği

57 dakika önce

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri daha temiz bir çevre konusunda farkındalık oluşturmak için birlikte çöp toplama etkinliği düzenledi.

Çayıralan'da jandarma ve öğrencilerden çevre temizliği, System.String[]

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri daha temiz bir çevre konusunda farkındalık oluşturmak için birlikte çöp toplama etkinliği düzenledi.


Jandarma ve öğrenciler, Yıldızlar Stadyumu ve çevresinde temizlik çalışması yapıp çöp topladı.

Etkinliğe katılan Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Karakaş, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Karakaş, öğrencilere teşekkür ederek, "Bu çevrede bizler yaşıyoruz, yaşadığımız yerleri temiz tutmalıyız. Etkinliğe katılan İlçe Jandarma Komutanımız Haluk Aktan ve jandarma ekiplerine de teşekkür ediyoruz. Hep birlikte çocuklarımıza daha güzel bir dünyayı miras olarak bırakalım." dedi.

Çayıralan, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:05 Kaynak: AA
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