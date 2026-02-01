Çayırova\'da Metal İşleme Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir metal işleme firmasına ait iş yerinde yangın çıktı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Şekerpınar Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edebilmek için iş yerinin kepenklerini keserek içeri girdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ