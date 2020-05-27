ÇAYKUR'dan birinci sürgün yaş çay alımları açıklaması Açıklaması - Son Dakika

ÇAYKUR'dan birinci sürgün yaş çay alımları açıklaması Açıklaması

ÇAYKUR'un, 19 Mayıs'ta başlayan yaş çay alım sezonunun birinci sürgün döneminde şu ana kadar 65 bin ton ürün aldığı bildirildi.

ÇAYKUR'dan birinci sürgün yaş çay alımları açıklaması Açıklaması, System.String[]

ÇAYKUR'un, 19 Mayıs'ta başlayan yaş çay alım sezonunun birinci sürgün döneminde şu ana kadar 65 bin ton ürün aldığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ta açtıkları kampanya sürecinde bayram günleri dahil ÇAYKUR olarak şu ana kadar 65 bin ton yaş çay alımı yapıldığı belirtilerek, bütün fabrikalarda ideal kapasitede çay işlemelerine rağmen alım yeri stoklarının 12 bin tonun üzerinde seyrettiği kaydedildi.

Açıklamada, günlük kontenjan miktarına ilişkin, "Bugünden itibaren Tirebolu bölgesi hariç günlük kontenjan miktarı 15 kilogram olarak uygulanacak olup fabrikalarında normal yaş çay işleme kapasitesine dönüldüğü oranlarda kontenjan miktarları da artırılacaktır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, üreticilerin henüz taze olan çaylarını acele etmeden, mevcut imkanları düşünerek toplamalarının önemine işaret edilerek, ÇAYKUR'un kota karşılığı çayın alımını taahhüt ettiği vurgulandı.

19 Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 10:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'dan birinci sürgün yaş çay alımları açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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