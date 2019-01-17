Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe ile Anlaştı

Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe ile Anlaştı

1 saat önce

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyin Aatıf Chahechouhe ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe ile Anlaştı, System.String[]
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyin Aatıf Chahechouhe ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Faslı futbolcunun teknik direktörleri Okan Buruk'un kadroda görmek istediği önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Buruk'un isteği üzerine, bu futbolcunun transferi için Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüklerini aktaran Bal, "Bu konuda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a çok teşekkür ediyoruz, transferde bize büyük kolaylık sağladı. Futbolcuyla da görüşerek sezon sonuna kadar anlaşma sağladık." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Bal, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından bu futbolcuyla sözleşmenin kısa süre sonra Rize'de imzalanacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:12 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor, Spor
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