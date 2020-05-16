Çaykur Rizespor'da teknik heyet ve futbolcuların ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı - Son Dakika

Çaykur Rizespor'da teknik heyet ve futbolcuların ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik ekip, futbolcu ve bazı yöneticilere uygulanan ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin de negatif sonuçlandığı bildirildi.

Çaykur Rizespor'da teknik heyet ve futbolcuların ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik ekip, futbolcu ve bazı yöneticilere uygulanan ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin de negatif sonuçlandığı bildirildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik ekip, sporcu, personel ve ilgili yöneticilerin temas ve uzaklık kurallarına hassasiyetle uydukları belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), "Süper Lig müsabakalarının şimdilik 12 Haziran'da başlatılması" kararını almasının ardından, TFF Sağlık Komisyonunun hazırlık dönemlerinde yapılması gerekenlerle ilgili bir öneri paketi deklare ettiği vurgulanan açıklamada, "Kulüp olarak bu talimatname yayınlanmadan önce gerek tesislerimizde gerekse sporcu davranışlarına yönelik tüm tedbirler alınmıştı." ifadesi kullanıldı.

Tedbirler kapsamında sporculara, teknik ekibe, tesis çalışanlarına ve ilgili yöneticilere bireysel antrenmanların akabinde ve gruplar halinde yapılan antrenmanlar öncesinde uygulanan ilk Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liglerin 12 Haziran'da başlatılma iradesinin devam ettiği müşahede olunduğu için takımımız hazırlık programı doğrultusunda toplu antrenmanlara başlamayı planladığından, 15 Mayıs'ta istisnasız tüm sporcu, teknik adam, tesis çalışanları ve ilgili yöneticilere yeniden Kovid-19 testleri uygulanmış olup tüm test sonuçları negatif olarak raporlanmıştır.

Salgının seyir trendinin azalmış olmakla birlikte kesinlikle bitmiş olmadığını bir kez daha hatırlatır, riskin halen devam etiğini ve salgınla mücadelede tüm paydaşların üzerine düşen sorumluluğu azami hassasiyetle yerine getirmek durumunda olduğunu yinelemek isteriz."

Çaykur Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 03:10 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da teknik heyet ve futbolcuların ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı - Son Dakika Spor
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