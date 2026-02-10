Çaykur Rizespor Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Çaykur Rizespor Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

10.02.2026 20:25
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçı için antrenmanlara başladı, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Rondo ve geniş alan oyunuyla devam eden antrenman, dar alanda dörde dört turnuva ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Antrenman, Rizespor, Futbol, Spor

