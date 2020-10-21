Çaykur Rizesporlu Loic Remy kariyerindeki ilk "hat trick" mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Çaykur Rizesporlu Loic Remy kariyerindeki ilk "hat trick" mutluluğunu yaşıyor

21.10.2020 18:17

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un deneyimli oyuncu Loic Remy, MKE Ankaragücü maçında üç gol atarak kariyerinde ilk kez "hat trick" yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un deneyimli oyuncu Loic Remy, MKE Ankaragücü maçında üç gol atarak kariyerinde ilk kez "hat trick" yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Remy, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü karşısında üç gol atarak kariyerinde bir ilki yaşadığını belirtti.

Süper Lig'de oynamaktan keyif aldığını anlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Mutluyum, kariyerimdeki ilk hat-trick oldu. Takımdaki en yaşlı oyunculardan biriyim. Atmosferi çok iyi görüyorum. Takımda iyi oyucular var. Kulübün benden büyük beklentileri var. Benim de kulüpten beklentilerim var. Bu kulübün hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bunu zamanla göreceğiz." dedi.

Ligde 4 golü bulunduğunu aktaran Fransız forvet, "Ligde gol konusunda bir hedefim yok. Atabildiğim kadar gol atmak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Ne kadar çok atarsam o kadar mutlu olurum. Bizim için esas olan daha iyi oynamak. Son maçta savunma anlamında sıkıntılar olduğunu gördük. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Her maçta beş gol atamayız." diye konuştu.

Teknik direktör Stjepan Tomas'ın genç ve yetenekli olduğunu, kendilerinin takım olmayı başarmaları gerektiğinin altını çizen deneyimli forvet, "Birlikte hareket edersek sorun yaşamayız. Kaliteli bir kadro olabiliriz ama bireysel başarılı olamayız. Birlikte takım halinde hareket edersek başarıyı yakalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizesporlu Loic Remy kariyerindeki ilk hat trick mutluluğunu yaşıyor
Çaykur Rizesporlu Loic Remy kariyerindeki ilk hat trick mutluluğunu yaşıyor
Çaykur Rizesporlu Loic Remy kariyerindeki ilk hat trick mutluluğunu yaşıyor
Çaykur Rizesporlu Loic Remy kariyerindeki ilk hat trick mutluluğunu yaşıyor

Spor Toto Süper Lig, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Mehmet Cengiz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizesporlu Loic Remy kariyerindeki ilk 'hat trick' mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

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