Cebu\'da Çöp Sahasında Heyelan: 4 Ölü, 12 Yaralı

FİLİPİNLER'in Cebu kentindeki bir çöp atık sahasında meydana gelen çökmede 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Filipinler'in orta kesimindeki Cebu kentindeki bir çöp atık sahasında önceki gün heyelan sonucu meydana gelen çökmede 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyelan sonrası bölgede kaybolan 30'dan fazla kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Sahada daha gelişmiş bir vincin kullanılması gerektiğini belirten Archival, "Yetkililer belirli bölgelerde tespit edilen yaşam belirtilerinin varlığını doğruladı, bu da dikkatli kazı çalışmalarının sürdürülmesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, itfaiye, polis ve gönüllü kurtarma ekiplerinin ağır iş makineleri kullanarak ve elle kazı yaparak operasyonları sürdürdüğünü ancak güvenlik endişeleri nedeniyle çalışmaların aralıklı olarak durdurulduğunu aktardı.