Cebu'da Heyelan: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
Cebu'da Heyelan: 1 Ölü, 12 Yaralı

09.01.2026 16:35
Filipinler'in Cebu kentinde atık tesisinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Filipinler'in Cebu kentinde bir atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Cebu Şehri Belediye Başkanı Nestor Archival, gazetecilere açıklamasında, kentin Binaliw bölgesinde atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde heyelan meydana geldiğini söyledi.

Heyelanın, geri dönüşüm tesisi ile personel lojmanının çökmesine yol açtığını aktaran Archival, olayda 1 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Archival, heyelan sonrası bölgede kaybolan 38 kişi için arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı bilgisini vererek, "Tüm müdahale ekipleri, güvenlik protokollerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Philstar haberine göre, itfaiye ve silahlı kuvvetler dahil bölgeye ulusal ve yerel düzeyde farklı kuruluşlardan 330'u aşkın personel sevk edildi.

Atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinin 110 çalışanının bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Filipinler, Güncel, Çevre, Kaza

