Cedi Osman'ın 20 sayısı Cavaliers'e galibiyeti getirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Cedi Osman'ın 20 sayısı Cavaliers'e galibiyeti getirdi - Son Dakika Spor

Cedi Osman'ın 20 sayısı Cavaliers'e galibiyeti getirdi

18 dakika önce

NBA'e 6 maçla devam edildi.

Cedi Osman'ın 20 sayısı Cavaliers'e galibiyeti getirdi, System.String[]

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Cavaliers, Batı Konferası'nın iddialı ekibi Nuggets'ı 104-102 mağlup etti.


Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Kevin Love, 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele eden Collin Sexton ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla oynayan Cedi Osman taşıdı.


Nuggets'ta Will Barton 22, Gary Harris 18, Jamal Murray 17 ise sayı attı.


- Furkan'dan Warriors'a karşı 3 sayı


Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a 118-114 yenildiği maçta 3 sayı, 3 ribaunt üretti.


Ev sahibi Warriors'ta Damion Lee 24 sayı, 6 ribaunt, kenardan oyuna giren Eric Paschall da 23 sayı, 6 asistle mücadele etti.


- Sonuçlar


Charlotte Hornets- Houston Rockets: 108-99


Detroit Pistons- Utah Jazz: 105-111


Cleveland Cavaliers- Denver Nuggets: 104-102


Memphis Grizzlies- Atlanta Hawks: 118-101


Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 118-114


Portland Trail Blazers- Sacramento Kings: 111-123

Philadelphia, kevin love, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:17 
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