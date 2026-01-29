Çek Cumhuriyeti ile Ticari İş Birliği Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çek Cumhuriyeti ile Ticari İş Birliği Artıyor

Çek Cumhuriyeti ile Ticari İş Birliği Artıyor
29.01.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADASO Başkanı Kıvanç, Çek Cumhuriyeti'ni Avrupa pazarında stratejik ortak olarak görüyor.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa pazarına erişimde stratejik, yüksek teknolojiye dayalı sanayi iş birliklerinde güvenilir bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ve beraberindeki heyet, Adana Sanayi Odası'nı (ADASO) ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni yatırım fırsatları ele alındı.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Divan Başkan Yardımcısı İsmail Yağmur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire ve Genel Sekreter Veli Oğuz ile bir araya gelen Büyükelçi Stepanek Türkiye ile olan ticari bağları güçlendirmek istediklerini belirtti. Büyükelçi, iki ülke arasındaki mevcut diyalogdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, karşılıklı iş birliği imkanlarını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çek Cumhuriyeti stratejik bir ortak

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Çek Cumhuriyeti ile olan ekonomik ilişkilere dair güncel verileri paylaşarak şu bilgileri verdi:

"TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2023 yılında 1.7 milyar dolar olan ihracat, 2024'te 2 milyar dolara yükseldi. 2025 yılının ilk 11 ayında ise bu rakam 1.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Adana özelinde ise 2024 yılında Çek Cumhuriyeti'ne 10.1 milyon dolar ihracat, 9.9 milyon dolar ithalat yapıldı. 2025 yılının ilk 11 ayında ihracat rakamımız, şimdiden geçen yılın toplamı olan 10.1 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise 10.7 milyon dolar seviyesine yükseldi."

Adana'nın üretim gücü ile Çek Cumhuriyeti'nin teknolojik birikiminin önemli bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Kıvanç, "Çek Cumhuriyeti'ni Avrupa pazarına erişimde stratejik, yüksek teknolojiye dayalı sanayi iş birliklerinde ise güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. Bu ziyaretin, sanayicilerimiz arasında yeni yatırım köprüleri kurulmasına ve ticaret hacmimizin artmasına vesile olacağına inanıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Çek Cumhuriyeti, Diplomasi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çek Cumhuriyeti ile Ticari İş Birliği Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
TÜVTÜRK’te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar TÜVTÜRK'te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyor
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyor?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:17
İşte Bülent Ersoy’un “Harcayacak yer arıyorum“ dediği devasa serveti
İşte Bülent Ersoy'un "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
09:40
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:08:31. #7.11#
SON DAKİKA: Çek Cumhuriyeti ile Ticari İş Birliği Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.