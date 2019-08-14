Son Dakika Haberleri: Çekimler bitti yurda döndü
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Çekimler bitti yurda döndü

1 saat önce

Dizinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, önceki gün İstanbul'a döndü.

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Dizinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, önceki gün İstanbul'a döndü. Hıncal Uluç ile birlikte Sortie'ye giden oyuncu, Eksen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaynar'ın hazırladığı yemekleri yedi.
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:40 
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