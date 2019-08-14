Çekimler bitti yurda döndü
1 saat önce
Dizinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, önceki gün İstanbul'a döndü.
Dizinin başrol oyuncusu Nehir Erdoğan, önceki gün İstanbul'a döndü. Hıncal Uluç ile birlikte Sortie'ye giden oyuncu, Eksen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaynar'ın hazırladığı yemekleri yedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:40
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