Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler - Son Dakika

Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler

Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler Avukat Edip Maltaş: "Burada belediyenin yapmak istediği işlem tamamen hukuka aykırıdır" Yıkım için gelinen yeri yapan Cem Senemoğlu: "Yıkım kararı verilir, mahkeme sonuçlanır, encümen kararı alınır ve tebliğ edilir bende içerideki...

Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler

Avukat Edip Maltaş: "Burada belediyenin yapmak istediği işlem tamamen hukuka aykırıdır"

Yıkım için gelinen yeri yapan Cem Senemoğlu:

"Yıkım kararı verilir, mahkeme sonuçlanır, encümen kararı alınır ve tebliğ edilir bende içerideki eşyalarımı alırım ve gelir yıkar"

BİLECİK - Bilecik'te yaptığı iki bina arasında 6 metrelik çekme payına araba garajı yapılınca belediye yıkıma geldi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde Cem Sanemoğlu tarafından yan yana yapılan iki binanın 3'er metrelik çekme payına 2017 yıllarda araba garajı yapıldı. Şahıs 2017 yılının sonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı. İl Müdürlüğü yapılan ilk başvuruyu onaylarken, 6 ay sonra bu başvuruyu iptal etti. Ardından şahsa "İmar kirliliği" oluşturdu mu gerekçesiyle dava açtı. Bu daha sonuçlanmadan Bilecik Belediyesi encümen kararıyla şahsa 75 bin lira ceza kesti. Bu parayı ödemeyen şahıs belediye karşı dava açtı. Bu davada sonuçlanmadan belediye ekipleri sabah araba garajının olduğu yere iş makinası ile gelerek, yıkmak istedi. Cem Sanemoğlu'nun avukatı Edip Maltaş belediye görevlilerine yıkımın yasal olmadığı anlatı. Bir süre telefon trafiği yapan belediye ekipleri ardından olay yerinden ayrıldı.

"Burada belediyenin yapmak istediği işlem tamamen hukuka aykırıdır"

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Avukat Edip Maltaş, "Belediye yetkilileri ile zabıta görevlileri bulunduğumuz alanın yıkımı için buraya geldiler. Ancak dosyayla ilgili olarak verilmiş olan herhangi bir yıkım kararı bulunmamaktadır. Sadece kendileri şu aşamaya kadar idari para cezası vermiş olup, idari para cezasına ilişkin mahkeme sürecini başlatmış bulunmaktayız. Her ne kadar kendileri yıkım kararı vermiş olmamasına rağmen yıkım kararı vermişçesine buraya gelerek hem çevre halkı hem de tüm toplumu rahatsız edecek şekilde burada bulunmuşlardır. Burada bir hukuka aykırılık vardır diyerek kendilerine bu durumu izah etmeye çalıştık. Bir yıkım kararı verilmediğini, burada şu aşamada idari para cezası verildiğini onun için yıkımı gerçekleştiremeyeceklerini kendilerine izah ettik ve yıkımı gerçekleştiremediler. Burada belediyenin yapmak istediği işlem tamamen hukuka aykırıdır. Öncelikli olarak bir yıkım kararını vermeleri ardından bize bunu tebliğ etmeleri ve biz dava açarsak dava neticesini bekleyerek hareket etmeleri gerekmesine rağmen bu şekilde alelacele buraya gelmelerini biz ne yazık ki anlamlandıramadık. Yıkım kararı vermeden ve mahkeme kararı olmadan yıkıma geldikleri her zamanda da bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bilecik Belediyesi encümeninin almış olduğu karara göre burada sadece yıkım kararı vermeksizin idari para cezası verdikleri ve idari para cezasının uygulanması gerektiğine ilişkin kararlar var. Yıkım kararı vermemelerine rağmen yıkıma gelmiş durumdadırlar" dedi.

"Yıkım kararı verilir, mahkeme sonuçlanır, encümen kararı alınır ve tebliğ edilir bende içerideki eşyalarımı alırım ve gelir yıkar"

Cem Senemoğlu ise, "Belediye burada daha önceki zaman diliminde Pelitözü Gölpark'ta uğradığını düşündüğü hukuksuzluğu şuan burada bize karşı uyguluyor. Tamamıyla kişisel olarak siyasi hareket ediyorlar. Yıkım kararı verilir, mahkeme sonuçlanır, encümen kararı alınır ve tebliğ edilir bende içerideki eşyalarımı alırım ve gelir yıkar. Fakat şimdi böyle yangından mal kaçırır gibi mahkemesi devam eden bir yeri yıkmak için neden uğraşıyorlar. Bunun gibi çekme payına garaj yapılan Bilecik'te bin tane örnek verebilirim. Çevremizdeki örneklerini gösterdiğimizde projelendirildi deniliyor e o zaman hani çekme payına bir şey yapmak yasaktı. Siz izin verince kanun raftan kalkıyor da biz yapınca mı kanun karşımıza çıkıyor. Buranın mahkemesi devam ediyor mahkeme bitsin, hukuk karşısında benim suçlu olduğum kanıtlansın ondan sonra gereği yapılsın. Ben bu şekilde bin tane örnek gösteririm hangisini yıkacak belediye merak ediyorum. İlgilileri burada göreve davet ediyorum" dedi.

Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler
Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler
Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler
Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler
Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler
Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler

Para Cezası, Mahkeme, Bilecik, Dava, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 22:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekme payına yapılan araba garajına yıkım için geldiler - Son Dakika

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