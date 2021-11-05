Çekmeköy'de emniyet şeridinde geri gelen tıra kamyonet çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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Çekmeköy'de emniyet şeridinde geri gelen tıra kamyonet çarptı: 1 yaralı

Kavşağı kaçırıp geri geri gelen tır sürücüsü kazaya sebep oldu

İSTANBUL - Çekmeköy Kuzey Marmara otoyolunda kavşağı kaçıran tır sürücüsü kavşağa girmek için emniyet şeridinde geri geri gelince kazaya sebep oldu. Seyir halinde olan kamyon, tıra arkadan hızla çarptı. Kamyon içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.35 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy Nişantepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 01 DKE 15 plakalı Mercedes markalı tır ile yolda ilerleyen Halil A. kavşağı kaçırınca tırı emniyet şeridinde durdurup geri geri gelmeye başladı. O sırada 34 JU 0158 plakalı Suzuki markalı kamyonet ile seyir halinde olan Ali Karaarslan, geri geri gelen tıra arkadan hızla çarptı. Karaarslan, çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen kamyonetin içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Karaarslan, tedavi edilmek üzere ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda araç trafiğinde yoğunluk yaşandı.

Kazaya tanık olan Şaban Kısacık, "200 metre mesafe vardı aramızda. Öndeki tır geri geri geliyordu. Kavşağı kaçırmış. Arkadaş da malum, vurdu" dedi.