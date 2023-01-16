Çekmeköy'de kontrolden çıkıp takla atan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı - Son Dakika
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Çekmeköy'de kontrolden çıkıp takla atan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı

16.01.2023 07:12

Çekmeköy'de kontrolden çıkıp takla atan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak savruldu.

Çekmeköy'de kontrolden çıkıp takla atan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı

İSTANBUL - Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak savruldu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza 04.40 sıralarında Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde, Şile istikametinde, Taşdelen Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen 34 BCR 21 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere çarptı, ardından araç takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi. Meydana gelen kazada aracın motoru yerinden fırlayarak yola savrulurken kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle tedbir amaçlı olarak bir şerit trafiğe kapatıldı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç ve motorunun olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırılmasıyla Şile yolunda trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA
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Tragger, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de kontrolden çıkıp takla atan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de kontrolden çıkıp takla atan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı - Son Dakika
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