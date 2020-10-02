Çekmeköy'de köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası - Son Dakika

Çekmeköy'de sahibi olduğu köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen kişiye 10 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Nişantepe Mahallesi'nde F. Y'nin (21) sahibi olduğu köpeğe şiddet uyguladığını gösteren görüntülerin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyerek belirlenen adrese giden ekipler, yasaklı ırk pitbull cinsi köpeğe el koyarak Çekmeköy Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ekiplerine teslim etti.

Köpeğin sahibine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak" maddesinden 947 lira, "Pitbull gibi tehlike arz eden hayvanları sahiplenmek" maddesinden 9 bin 563 lira olmak üzere toplamda 10 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.