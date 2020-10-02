Çekmeköy'de sahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de köpeğine şiddet uygulayan kişiye idari para cezası uygulandı, köpek koruma altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpeğe şiddet ihbarı üzerine inceleme başlattı. Ekipler, F.Y'nin sahibi olduğu 'pitbull' cinsi köpeğe şiddet uyguladığı anları gösteren kamera kayıtlarına ulaştı. 21 yaşındaki F. Y'ye "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak" maddesinden 947 lira, "pitbull gibi tehlike arz eden hayvanları sahiplenmek" maddesinden 9 bin 563 lira olmak üzere toplamda 10 bin 510 lira idari para cezası uyguladı. Korumaya alınan köpek ise polis ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

- İstanbul