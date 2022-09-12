ÇEKMEKÖY'DE YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ - Son Dakika
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ÇEKMEKÖY'DE YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

12.09.2022 09:11
ÇEKMEKÖY'DE YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

ÇEKMEKÖY'de otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında, yol verme nedeniyle başlayan tartışma, bıçaklı yaralamayla kavgaya dönüştü.

ÇEKMEKÖY'de otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında, yol verme nedeniyle başlayan tartışma, bıçaklı yaralamayla kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Erkan E., motosikletteki Rüstem Yıldırım'ı bacağından yaraladı.

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında, otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Trafiğin sıkıştığı sırada motosikletten inen iki kişi, otomobil sürücüsü

Erkan E.'nin yanına gelince tartışma büyüdü. Otomobilden inen 2 kişi de dahil olunca, tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Erkan E. elindeki bıçakla, motosiklette sürücüsünün arkasında oturan Rüstem Yıldırım'ın bacağından yaraladı. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı. Erkan E. ve beraberindeki iki kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Bacağından aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Rüstem Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Erkan A. ise gözaltına alındı. Trafikteki bıçaklı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü ------------------------ (Güvenlik Kamerası) - Motosiklet ile otomobilin sürücüsü tartışması -Otomobil sürücüsü bıçakla motosikletliye vurması (00.27) -İki tarafın sokakta tekme tokat kavgası -Vatandaşların araya girmesi -Otomobil sürücü olay yerinden kaçması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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ÇEKMEKÖY'DE YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ ÇEKMEKÖY'DE YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü Düzce'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 genç öldü
Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Motosiklet, Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇEKMEKÖY'DE YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ - Son Dakika
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