Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti - Son Dakika

Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti

6 saat önce

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Köyü ilkokulunun hayattaki en eski öğretmenlerinden Mehmet Oral, köye 62 yıl sonra unutulmaz bir nostalji yaşattı.

Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti, System.String[]

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Köyü ilkokulunun hayattaki en eski öğretmenlerinden Mehmet Oral, köye 62 yıl sonra unutulmaz bir nostalji yaşattı. Köy öğretmeni 1958 yılında öğrencileri ile birlikte çektirdiği fotoğrafları aradan 62 yıl geçtikten sonra çerçeveletip köy halkına ve okula teslim etti. Mehmet Öğretmen'in jesti herkesi duygulandırdı.


Edinilen bilgiye göre; 1958'li yıllarında Karpuzlu'nun Tekeler Köyü'nün ilkokulunda öğretmenlik yapan Mehmet Oral, o dönemlerde pahalı ve lüks olduğu için öğrencilere ve okula hatıra kalması için köye özel fotoğrafçı çağırıp öğrencileri ile fotoğraf çektirdi. Aradan 62 yıl geçtikten sonra karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol ve köyün yetişmiş insanlarından emekli öğretmen Zeki Altın ile birlikte Tekeler Köyü İlkokuluna ziyaret eden Mehmet Oral, 62 yıllık fotoğrafları köye hediye etti.


Eski okulunda ağırlanan Mehmet Öğretmen, fotoğraflarla birlikte köyde anılarını paylaştı. - AYDIN

Mehmet Oral, Karpuzlu, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
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