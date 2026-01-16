Çekya'da Yeni Hükümete Güvenoyu - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Çekya'da Yeni Hükümete Güvenoyu

16.01.2026 13:17
Andrej Babis'in liderliğindeki yeni hükümet, Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu aldı.

Çekya'da Andrej Babis liderliğindeki yeni hükümet, uzun süren tartışmaların ardından Temsilciler Meclisi'nde güvenoyunu aldı.

Radio Prague International'ın haberine göre, ekim ayındaki seçimlerden 100 gün sonra yeni Temsilciler Meclisi'nde güven oylaması yapıldı.

Üç oturum günü boyunca yaklaşık 26 saat süren tartışmanın ardından Temsilciler Meclisi, Babis liderliğindeki hükümete güvenoyunu verdi.

Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO), aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ve sağcı Motorcular Partisi'nden oluşan hükümet, 200 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 108 sandalyeye sahip.

Koalisyondaki partiler, lehte oy kullanırken, tüm muhalefet aleyhte oy kullandı. Bir milletvekili ise sağlık sorunları nedeniyle oylamaya katılmadı.

Güven oylaması sırasında muhalefet partilerinin milletvekilleri, Ukrayna hakkındaki söylemleri nedeniyle tepkiye yol açan Temsilciler Meclisi Başkanı Tomio Okamura'nın görevden alınmasını talep etti.

Okamura'nın Ukrayna hakkındaki sözleri, hükümetin Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) politikaları, Temsilciler Meclisi'nde uzun süren tartışmalara neden oldu.

Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Okamura'nın yeni yıl mesajında Ukrayna ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkındaki sözleri, tepki çekmişti.

Okamura, yeni yıl mesajında, emekli, engelli ve çocuklu aileler gibi gruplar başta olmak üzere Çek vatandaşlarının parasını silah almak ve "tamamen anlamsız bir savaşı finanse etmek" için kullanmayacağını dile getirerek, "Çalsınlar, ama bizim paramızı çalmasınlar. Böyle bir ülke Avrupa Birliği'nde olmamalı." diye konuşmuştu.

Ukrayna'nın Prag Büyükelçisi Vasyl Zvarych, yaptığı açıklamada, Okamura'nın sözlerini, "onursuz ve kabul edilemez" diye nitelendirerek, Temsilciler Meclisi Başkanının sözlerini kınamıştı. Muhalefet partileri de Okamura'yı eleştirmişti.

Kaynak: AA

Hükümet, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:22
