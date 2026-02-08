Çekya'dan 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çekya'dan 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı

08.02.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Babis, 15 yaş altındakiler için sosyal medya platformlarının yasaklanmasını destekledi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya platformlarının yasaklanmasını desteklediğini belirtti.

Çek basınında yer alan haberlere göre, Babis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platfomundaki hesabından paylaştığı videoda, olası sosyal medya adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babis, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasının yasaklanmasını desteklediğini bildirdi.

Sosyal medyanın genç kullanıcılar için zararlı olabileceği uyarısını yapan Babis, hükümetin, çocukları korumak zorunda olduğunu vurguladı.

Andrej Babis, hükümetin bu konuyu da gündemlerine aldıklarını aktardı.

Başbakan Yardımcısı Karel Havlicek, yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuda bir karar alması durumunda, bu sene sosyal medya yasağına ilişkin tasarının parlamentoya sunulabileceği sinyalini verdi.

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Bu yıl Avrupa'da birçok ülke, 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmeyi değerlendiriyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya'dan 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:40
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
16:43
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
16:04
Canlı anlatım: Rize’de ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ikinci gol geldi
14:33
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 18:31:37. #7.11#
SON DAKİKA: Çekya'dan 15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.