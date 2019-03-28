Son Dakika Haberleri: Çelik, Basın Mensuplarıyla Vedalaştı

Çelik, Basın Mensuplarıyla Vedalaştı

31 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, basın mensuplarıyla vedalaştı, dört yıldaki hizmetlerini anlattı.

Çelik, Basın Mensuplarıyla Vedalaştı, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, basın mensuplarıyla vedalaştı, dört yıldaki hizmetlerini anlattı.

Çelik, Talas Erguvan Tesisleri'ndeki toplantıda, yaptıkları her işte şehrin desteğini aldıklarını söyledi.

Çok yoğun bir tempoyla çalıştıkları için 4 yılın adeta rüzgar gibi geçtiğini ifade eden Çelik, "Yargı darbesi, 15 Temmuz süreci, içeride ve dışarıda terörle mücadele, halen devam eden ekonomik terör, görev süremize denk geldi. Ancak tüm bunlara rağmen hiç şikayetçi olmadık ve mazeret üretmedik. Aksine daha fazla çalıştık." diye konuştu.

Her kesimle uyum içinde çalıştıklarını, mecliste de uyumlu bir çalışma sergilediklerini dile getiren Çelik, kararların yüzde 95'inin oy birliği ile alındığını belirtti.

Çelik, toplantıda 4 yıldaki hizmetlerini özetleyen sunum da yaptı.

Ulaşımdan kentsel dönüşüme, alt yapıdan çevre yatırımlarına, kültür-sanat ve eğitim yatırımlarından sosyal tesislere, ilçelerin kalkınmasına yönelik projelerden kamuya yapılan modern tesislere, KAYTUR'un işlettiği lezzet mekanlarından Türkiye'ye örnek mezarlığa, gönül belediyeciliği hizmetlerinden Kayseri'nin tanıtılmasına yönelik çalışmalara kadar pek çok konuda yapılanları anlatan Başkan Çelik, "İddia ediyorum, Türkiye'de en ucuz ekmek, su ve toplu ulaşım Kayseri'de. Bu hizmetleri hep birlikte yaptık ve birlikte başardık. Mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, her zaman yanımızda olan hükümetlerimize, bize güç veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Başkan Çelik'e hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Talas, Mustafa Çelik, Güncel
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