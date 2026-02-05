Celtics, Rockets'ı Geçti

NBA'de Boston Celtics, konuk olduğu Houston Rockets'ı 114-93'lük skorla mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. NBA'de Boston Celtics deplasmanda karşılaştığı Houston Rockets'ı 114-93'lük skorla mağlup etti ve üst üste 4, toplamda da 33. galibiyetini kazandı. Boston'da Derrick White 28 sayı, Payton Pritchard 27 sayı ve Luka Garza 19 sayıyla mücadele etti. Ligdeki 18. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 31 dakika kaldığı parkede 13 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant de 15 sayıyla katkı verdi.

New York galibiyet serisini 8 maça çıkardı

New York Knicks ise Madison Square Garden'da mücadele ettiği Denver Nuggets'ı uzatmalarda 134-127'lik skorla yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu sezonki 33 galibiyetini elde eden New York'ta Jalen Brunson 42 sayıyla ön plana çıkarken, Karl-Anthony Towns da 24 sayı kaydetti. Ligdeki 19. mağlubiyetini alan Denver'da ise Jamal Murray 39 sayıyla oynarken, Nikola Jokic de 30 sayı, 14 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 134 - Denver Nuggets: 127

Toronto Raptors: 126 - Minnesota Timberwolves: 128

Milwaukee Bucks: 141 - New Orleans Pelicans: 137

Houston Rockets: 93 - Boston Celtics: 114

San Antonio Spurs: 116 - Oklahoma City Thunder: 106

Sacramento Kings: 125 - Memphis Grizzlies: 129

Los Angeles Clippers: 91 - Cleveland Cavaliers: 124 - İSTANBUL