Celtics, Rockets'ı Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Celtics, Rockets'ı Geçti

05.02.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boston Celtics, Houston Rockets'ı 114-93 mağlup etti; Alperen Şengün 13 sayı, 9 ribaund ile oynadı.

NBA'de Boston Celtics, konuk olduğu Houston Rockets'ı 114-93'lük skorla mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. NBA'de Boston Celtics deplasmanda karşılaştığı Houston Rockets'ı 114-93'lük skorla mağlup etti ve üst üste 4, toplamda da 33. galibiyetini kazandı. Boston'da Derrick White 28 sayı, Payton Pritchard 27 sayı ve Luka Garza 19 sayıyla mücadele etti. Ligdeki 18. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 31 dakika kaldığı parkede 13 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant de 15 sayıyla katkı verdi.

New York galibiyet serisini 8 maça çıkardı

New York Knicks ise Madison Square Garden'da mücadele ettiği Denver Nuggets'ı uzatmalarda 134-127'lik skorla yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu sezonki 33 galibiyetini elde eden New York'ta Jalen Brunson 42 sayıyla ön plana çıkarken, Karl-Anthony Towns da 24 sayı kaydetti. Ligdeki 19. mağlubiyetini alan Denver'da ise Jamal Murray 39 sayıyla oynarken, Nikola Jokic de 30 sayı, 14 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 134 - Denver Nuggets: 127

Toronto Raptors: 126 - Minnesota Timberwolves: 128

Milwaukee Bucks: 141 - New Orleans Pelicans: 137

Houston Rockets: 93 - Boston Celtics: 114

San Antonio Spurs: 116 - Oklahoma City Thunder: 106

Sacramento Kings: 125 - Memphis Grizzlies: 129

Los Angeles Clippers: 91 - Cleveland Cavaliers: 124 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Houston Rockets, Boston Celtics, Alperen Şengün, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Celtics, Rockets'ı Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:05:06. #7.11#
SON DAKİKA: Celtics, Rockets'ı Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.