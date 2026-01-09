Cem Kaytan: 10 Ocak, Mücadele Günü - Son Dakika
Cem Kaytan: 10 Ocak, Mücadele Günü

Cem Kaytan: 10 Ocak, Mücadele Günü
09.01.2026 11:15
Cem Kaytan, gazetecilerin sorunlarını gündeme getirerek 10 Ocak'ı dayanışma ve mücadele günü olarak andı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Kaytan, basın sektöründe yıllardır çözülemeyen ve her geçen gün derinleşen sorunlar nedeniyle 10 Ocak'ı bir 'Bayram' olarak değil, 'Dayanışma ve mücadele günü' olarak andıklarını ifade etti.

Basın sektörünün 2026 yılına; ekonomik baskılar, güvencesiz çalışma şartları, mesleki itibar kaybı, dijital mecralarda artan kontrol ve hukuki belirsizlikler ile girdiğine dikkat çeken Kaytan, bu sorunların ertelenmeden ele alınmasının, yalnızca basın mesleği için değil, demokrasinin sağlıklı işleyişi açısından da hayati önemde olduğunu vurguladı.

"Basın sektöründe yaşanan yapısal sorunlar çözüme kavuşturulmadıkça, mesleğimiz itibar kaybetmeye, gazeteciler güvencesizleşmeye devam edecektir" diyen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, "Basınımızın bugün içinde bulunduğu zor şartları hepimiz biliyor, bizzat yaşıyoruz. Günümüzde Türk basını, öncelikle gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Gazetecilik Meslek Yasası'na acilen ihtiyaç duymaktadır. Basın Meslek Yasası eksikliğini yanı sıra, basın sektörünün yıllardır çözülemeyen yapısal sorunları, güvencesiz çalışma şartları, ekonomik baskılar ve mesleki itibar kaybı nedeniyle 10 Ocak'ı bir bayram olarak değil, dayanışma ve mücadele günü olarak anıyoruz"

"Medya 2026'ya ciddi sorunlarla girdi"

Başkan Kaytan, 2026 yılına Medya sektörünün ciddi sorunlarla girdiğini ve basın özgürlüğünden çalışma şartlarına, dijital yayıncılıktan internet yasasına kadar kapsamlı ve çağdaş yasal düzenlemelere acilen ihtiyaç vardır" diyerek "Mesleki düzenleme eksikliği etik dışı yayıncılığı teşvik etmekte, gazetecilik kimliğini zedelemektedir. 10 Ocak 1961'de yürürlüğe giren 212 sayılı yasa ile kazanılan haklar bugün uygulamada büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Oysa basın ve ifade özgürlüğü demokratik toplumların vazgeçilmezidir; halkın haber alma hakkı ancak bağımsız ve özgür basınla mümkündür. 10 Ocak'ı gerçek anlamda bir basın bayramı olarak kutlayabilmek için basının sorunlarını gecikmeden ve el birliğiyle çözmek zorundayız. Kısacası özgür basın yoksa, demokrasi de eksik kalır. Halkın sesi olan bağımsız basın, düşünce ve ifade özgürlüğünün en güçlü aracıdır. Bu nedenle ülke olarak, basının sorunlarını görmezden gelmek yerine, el birliğiyle çözmek zorundayız. 10 Ocak'ı gerçek anlamda bir Basın Bayramı olarak kutlayabileceğimiz günlere; mesleğimizin onurunu, gazetecilerin haklarını ve basın özgürlüğünü esas alan bir anlayışla, en kısa sürede ulaşmayı temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA

