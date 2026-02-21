Cem Yılmaz\'dan kas şov: Yeni filmine hazırlanıyor

Cem Yılmaz, kült yapım G.O.R.A'nın devam filmi GORA 4 GORA için hazırlıklarını sürdürüyor. Çekimler öncesi form tutmak isteyen ünlü komedyen, spora ağırlık verdi.
52 yaşındaki Yılmaz'ın antrenman yaptığı anlar, spor eğitmeni Sami Hamidi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Hamidi, paylaşımına esprili bir not düşerek, "G4G için Arif'e yolluk hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Cem Yılmaz, son gösterisi CMXXIV'teki görüntüsüyle de çok konuşulmuş, özellikle kilo değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Yeni film öncesi gelen bu görüntüler, "Arif geri mi dönüyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.
