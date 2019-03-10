Cem Yılmaz Londra'da Kahkahaya Boğdu
21 dakika önce
Türkiye'nin ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz, yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı.
Türkiye
'nin ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz
, yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra
'da sahneye çıktı.
Londra'nın batısındaki Eventim Apollo
gösteri merkezinde İngiltere
'de yaşayan Türk seyircilerle buluşan Yılmaz, izleyenleri kahkahaya boğdu.
Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Turkish Bank
'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın
da izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:18 Kaynak: DHA
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