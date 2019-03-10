Son Dakika Haberleri: Cem Yılmaz Londra'da Kahkahaya Boğdu

Cem Yılmaz Londra'da Kahkahaya Boğdu

21 dakika önce

Türkiye'nin ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz, yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı.

Cem Yılmaz Londra'da Kahkahaya Boğdu, System.String[]
Türkiye'nin ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz, yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı.

 

Londra'nın batısındaki Eventim Apollo gösteri merkezinde İngiltere'de yaşayan Türk seyircilerle buluşan Yılmaz, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Turkish Bank'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

İngiltere, Türkiye, Cem Yılmaz, Londra, Dünya
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