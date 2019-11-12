Son Dakika Haberleri: Cem Yılmaz: Tarkan çok değişti
Son Dakika Magazin Cem Yılmaz: Tarkan çok değişti

Cem Yılmaz: Tarkan çok değişti

6 saat önce

Ersin Tatar'a "Merak etmeyin Başbakanım, sizinle burada vatandaşlık konusunu konuşmayacağım" diyerek takılan Cem Yılmaz, şovunda Tarkan'ı da diline doladı: "Tarkan gözleriyle sevişen biri ama çocuğu olduktan sonra çok değişti.

Cem Yılmaz: Tarkan çok değişti, System.String[]

Ersin Tatar'a "Merak etmeyin Başbakanım, sizinle burada vatandaşlık konusunu konuşmayacağım" diyerek takılan Cem Yılmaz, şovunda Tarkan'ı da diline doladı: "Tarkan gözleriyle sevişen biri ama çocuğu olduktan sonra çok değişti."

Ersin Tatar, Cem Yılmaz, Tarkan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:48 
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