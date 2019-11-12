Cem Yılmaz: Tarkan çok değişti

Ersin Tatar'a "Merak etmeyin Başbakanım, sizinle burada vatandaşlık konusunu konuşmayacağım" diyerek takılan Cem Yılmaz, şovunda Tarkan'ı da diline doladı: "Tarkan gözleriyle sevişen biri ama çocuğu olduktan sonra çok değişti."