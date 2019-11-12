Cem Yılmaz: Tarkan çok değişti
6 saat önce
Ersin Tatar'a "Merak etmeyin Başbakanım, sizinle burada vatandaşlık konusunu konuşmayacağım" diyerek takılan Cem Yılmaz, şovunda Tarkan'ı da diline doladı: "Tarkan gözleriyle sevişen biri ama çocuğu olduktan sonra çok değişti.
Ersin Tatar'a "Merak etmeyin Başbakanım, sizinle burada vatandaşlık konusunu konuşmayacağım" diyerek takılan Cem Yılmaz, şovunda Tarkan'ı da diline doladı: "Tarkan gözleriyle sevişen biri ama çocuğu olduktan sonra çok değişti."
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:48
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